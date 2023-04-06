Министр обороны Израиля распорядился готовить любые варианты ответа на обстрел из Ливана

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам после ракетного обстрела с ливанской территории, которому ранее в четверг подверглись северные районы еврейского государства. Об этом говорится в заявлении израильского Минобороны, распространенном по итогам срочного совещания Галанта с руководителями оборонных структур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Йоав Галант недавно завершил совещание по оценке ситуации с участием должностных лиц высокого ранга из оборонных структур Израиля. Совещание охватывало все направления, в том числе запуски ракет из сектора Газа и Ливана за последний день", - говорится в сообщении.

"По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером", - добавили в Минобороны.

Ранее в четверг канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщила, что тот созвал на вечер срочное совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Ожидается, что о любых возможных ответных шагах Израиля будет объявлено по завершении этого совещания.