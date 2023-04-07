Нетаньяху после ударов по Газе заявил, что Израиль и впредь будет жестко отвечать врагам

Израиль всегда будет жестко отвечать всем своим противникам, заставляя их платить высокую цену за агрессивные действия в отношении еврейского государства.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося в ночь на пятницу совещания военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Ответ Израиля - сегодня вечером и в будущем - будет заставлять [противников] платить высокую цену", - заявил премьер после совещания, которое было экстренно созвано после массированного ракетного обстрела северных районов Израиля с ливанской территории. В момент проведения совещания пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.