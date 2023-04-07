Израильские военные нанесли удар по огневой точке в секторе Газа

Израильские военные нанесли в ночь на пятницу новый удар по территории сектора Газа, он был направлен на подавление огневой точки палестинских радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по крупнокалиберному пулемету, который использовался для стрельбы в сторону истребителей Армии обороны Израиля и израильской территории", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на пятницу несколько ударов по территории сектора Газа. Их целями стали два оружейных цеха, которые использовались палестинскими радикалами из ХАМАС, и два подземных туннеля, использовавшиеся для террористической деятельности, указали военные.