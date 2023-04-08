СМИ сообщили об одном погибшем в результате теракта в Тель-Авиве

Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате теракта, произошедшего в пятницу вечером на набережной Тель-Авива. Об этом сообщает радиостанция Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, террорист совершил наезд на пешеходов, вышел из машины, попытался выстрелить в нескольких людей, после чего был нейтрализован сотрудником полиции. Как отмечает Kan, погибший был туристом из Италии.

Информацию о наезде на группу людей на набережной Чарльза Клора и нейтрализации нападавшего подтвердила пресс-служба израильской полиции.

Сразу после случившегося на набережную были стянуты десятки полицейских машин и карет скорой помощи. Один из очевидцев сообщил, что слышал по меньшей мере пять выстрелов. Машина нападавшего лежит на крыше на газоне в пешеходной зоне набережной. Район происшествия оцеплен полицией, стражи порядка проводят следственные действия и отказываются комментировать инцидент.