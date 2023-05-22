Главы МИД Израиля и Бахрейна договорились о скорой встрече

Министры иностранных дел Израиля и Бахрейна Эли Коэн и Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни провели в воскресенье телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я говорил сегодня с моим другом, министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом аз-Заяни. Мы обсудили развитие событий в регионе, укрепление связей между странами и приверженность заключению и расширению "Авраамовых соглашений", - написал Коэн на своей странице в Twitter. "В конце позитивной беседы мы договорились встретиться как можно скорее", - заключил он.