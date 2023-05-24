Замглавы департамента Евразии МИД Израиля выдвинули на пост посла в России

Заместитель главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Симона Гальперин, как ожидается, станет новым послом еврейского государства в России. Ее кандидатуру одобрила высшая комиссия по назначениям израильского МИД, говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Высшая комиссия по назначениям Министерства иностранных дел Израиля приняла сегодня решение назначить послом Израиля в Российской Федерации госпожу Симону Гальперин", - указывается в тексте.

Глава МИД Израиля Эли Коэн пожелал Гальперин успехов на ее будущем посту и поблагодарил гендиректора МИД Ронена Леви, возглавлявшего комиссию, добавили в министерстве.