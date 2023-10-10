Израиль объявил о начале полномасштабной атаки на сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Израильская армия начинает полномасштабную атаку на сектор Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Trend.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".