Первый этап возвращения заложников из сектора Газа завершен – Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израиль завершил первый этап возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр сказал, что власти страны намерены добиться освобождения всех заключенных и выполнить все задачи военной операции в анклаве.

Он также добавил, что Израиль обязан вернуть всех похищенных граждан страны.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.