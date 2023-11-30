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В Израиле сообщили о передаче группы из 14 освобожденных в Газе заложников в Египет

Израиль Материалы 30 ноября 2023 02:43 (UTC +04:00)
В Израиле сообщили о передаче группы из 14 освобожденных в Газе заложников в Египет

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Десять граждан Израиля и четыре из Таиланда, ранее удерживавшихся ХАМАС в заложниках в секторе Газа, уже находятся в Египте и движутся в направлении Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend.

Согласно данным, представители Международного комитета Красного Креста передали освобожденных заложников в Египет, откуда они направляются к израильскому контрольно-пропускному посту "Керем-Шалом".

По прибытии в Израиль, личности бывших заложников будут проверены представителями служб безопасности. Семьи освобожденных получили уведомления от военных.

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