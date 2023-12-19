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Израильская армия обнаружила в секторе Газа более тысячи туннелей, принадлежащих ХАМАС

Израиль Материалы 19 декабря 2023 23:16 (UTC +04:00)
Израильская армия обнаружила в секторе Газа более тысячи туннелей, принадлежащих ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С начала наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила более 1500 туннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Согласно информации, большинство этих подземных сооружений было обнаружено под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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