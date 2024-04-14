Израиль начал перехватывать иранские дроны

БАКУ /Trend/ - Израильские военные начали перехватывать иранские дроны, летящие в сторону их страны, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, подобные операции проводятся при посредничестве США в небе Иордании и Сирии

Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.