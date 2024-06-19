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Армия Израиля одобрила оперативные планы наступления в Ливане

Израиль Материалы 19 июня 2024 00:03 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Оперативные планы наступательных действий израильской армии в Ливане были одобрены и утверждены. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend.

Согласно заявлению, это решение было принято по итогам оперативного совещания в штабе Северного командования. "В ходе оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах," - говорится в сообщении.

Отмечается, что планы наступательных действий утвердили командующий Северным командованием генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк.

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