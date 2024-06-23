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Израильская армия нанесла удары по десяткам целей в секторе Газа

Израиль Материалы 23 июня 2024 11:05 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов боевиков в секторе Газа, сообщили пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

Согласно информации, армия продолжает операции и ведет бои в районе Рафаха на юге, а также в центральной части палестинского анклава.

"За последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая военные цели, боевиков и их инфраструктуру," - говорится в заявлении.

Сообщается, что ЦАХАЛ продолжает целенаправленные операции в районе Рафаха, где за последние сутки были обнаружены туннели и подземная террористическая инфраструктура.

Отмечается. что также был ликвидирован отряд боевиков, представлявший угрозу. В центральной части сектора Газа израильские военнослужащие за последние сутки продолжали уничтожать вооруженные террористические отряды, ликвидируя боевиков в ближнем бою, а также с помощью снайперов и ударов беспилотников.

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