Израильская армия нанесла удары по десяткам целей в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов боевиков в секторе Газа, сообщили пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

Согласно информации, армия продолжает операции и ведет бои в районе Рафаха на юге, а также в центральной части палестинского анклава.

"За последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая военные цели, боевиков и их инфраструктуру," - говорится в заявлении.

Сообщается, что ЦАХАЛ продолжает целенаправленные операции в районе Рафаха, где за последние сутки были обнаружены туннели и подземная террористическая инфраструктура.

Отмечается. что также был ликвидирован отряд боевиков, представлявший угрозу. В центральной части сектора Газа израильские военнослужащие за последние сутки продолжали уничтожать вооруженные террористические отряды, ликвидируя боевиков в ближнем бою, а также с помощью снайперов и ударов беспилотников.