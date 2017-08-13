Самолет Egypt Air совершил экстренную посадку в Каире

13 августа 2017 16:39 (UTC+04:00)

Пассажирский лайнер компании Egypt Air в воскресенье совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Каира, так как пассажиру из Италии потребовалась экстренная медицинская помощь, передает ТАСС со ссылкой на представителя администрации аэропорта египетской столицы.

По его словам, во время следования самолета из египетского курортного города Шарм-эш-Шейх в Неаполь одному из пассажиров стало плохо. У итальянского туриста резко поднялось давление, пошла кровь из носа. Остановить кровотечение медицинскими препаратами, находившимися на борту, не удалось. Командир экипажа запросил в пункте управления полетами Каирского аэропорта разрешение на вынужденную посадку для спасения жизни пассажира.

Сразу же после приземления бригада медиков аэропорта оказала помощь итальянцу. После того, как состояние его здоровья пришло в норму, доктора позволили ему продолжить путешествие. С задержкой в полтора часа лайнер возобновил прерванный рейс в Неаполь.

Azernews Newspaper
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