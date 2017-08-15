В Таиланде четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли, еще семь человек получили ранения в лобовом столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в провинции Каласин на северо-востоке Таиланда, передает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

ДТП произошло вечером в понедельник. Легковой автомобиль, отъезжая от придорожной продуктовой лавки на шоссе, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся на большой скорости в обратном направлении микроавтобусом, сообщает телеканал. Трое мужчин, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте, еще один скончался в больнице, куда его доставили с места ДТП. Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщает телеканал.

Все погибшие и раненые – граждане Таиланда. По факту ДТП начато следствие. Следователи установили, что все четверо погибших в аварии, мужчины в возрасте от 50 до 73 лет – жители одного из поселков, расположенных вблизи шоссе. Вечером в понедельник они возвращались домой после похорон в соседней провинции.