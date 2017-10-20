ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

20 октября 2017 19:57 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в столице Афганистана, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой нва местный телеканал 1TV.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула, 30 человек погибли, 20 получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

П

озже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Кабуле прогремели два взрыва, погибли 40 человек
Другие страны 19:24
Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану
Туркменистан 08:27
В Ливане спецслужбы задержали террористов ИГ
Арабские страны 19 октября 19:52
Главарь группировки "Джамаат-уль-ахрар" ликвидирован в Афганистане
В мире 19 октября 17:57
В Афганистане одиннадцать полицейских погибли при атаке талибов
В мире 19 октября 16:57
В Афганистане при взрыве автомобилей погибли около 40 военных
В мире 19 октября 10:10
В Афганистане при атаке талибов погибли шесть полицейских
В мире 19 октября 09:59
В Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ
Другие страны 19 октября 03:15
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану
Казахстан 18 октября 14:29
Почти вся территория Ракки освобождена от боевиков ИГ - Пентагон
Арабские страны 17 октября 20:55
Во Франции задержали десять человек по подозрению в подготовке терактов
Европа 17 октября 20:43
Число жертв нападения на востоке Афганистана превысило 40 человек
В мире 17 октября 17:06
В Афганистане при нападении боевиков погибли 20 человек
В мире 17 октября 12:36
Шесть человек погибли в результате нападения на полицейский участок в Афганистане
В мире 17 октября 11:18
На востоке Афганистана боевики напали на управление полиции
В мире 17 октября 10:19
ОБСЕ содействует Туркменистану и Афганистану в региональном сотрудничестве
Туркменистан 16 октября 14:51
Число жертв теракта в Сомали превысило 300 человек
В мире 16 октября 13:42
Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану
Туркменистан 14 октября 08:11