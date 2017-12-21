В Индии дикий тигр загнал гостей свадьбы на крышу

Жителям индийской деревни Масулхапа, расположенной на границе штатов Мадхья-Прадеш и Махараштра, пришлось спасаться от тигра на крыше, передает РИА Новости со ссылкой на UPI.

Хищник вышел из зарослей в разгар торжества. Он неторопливо прошел мимо гостей, которые начали в панике разбегаться, часть участников свадьбы решили спастись от хищника, забравшись на крышу ближайшего строения.

Вскоре тигр вернулся в лес, никто не пострадал.

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