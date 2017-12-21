В Индии дикий тигр загнал гостей свадьбы на крышу

21 декабря 2017 08:50 (UTC+04:00)

Жителям индийской деревни Масулхапа, расположенной на границе штатов Мадхья-Прадеш и Махараштра, пришлось спасаться от тигра на крыше, передает РИА Новости со ссылкой на UPI.

Хищник вышел из зарослей в разгар торжества. Он неторопливо прошел мимо гостей, которые начали в панике разбегаться, часть участников свадьбы решили спастись от хищника, забравшись на крышу ближайшего строения.

Вскоре тигр вернулся в лес, никто не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Индии жертвами циклона "Окхи" стали не менее 60 человек
В мире 13 декабря 16:29
Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов
Грузия 13 декабря 16:27
В Индии пять военных пропали после схода лавин
В мире 12 декабря 16:17
Россия и Индия вскоре подпишут контракт на поставку С-400
В мире 12 декабря 14:36
Индия и Китай договорились поддерживать мир на границе
Другие страны 12 декабря 08:12
РФ рассчитывает на наращивание сотрудничества в формате "Россия - Индия - Китай" - Лавров
Россия 11 декабря 12:36
В двух ДТП на севере Индии погибли 15 человек
В мире 11 декабря 10:36
В Индии женщина родила "ребенка-русалку"
Другие страны 8 декабря 21:12
Назначен посол Индии в Туркменистане
Туркменистан 8 декабря 17:37
Индия с января начнет экспорт грузов в РФ через Азербайджан
Бизнес 7 декабря 12:27
Китай сделал представление Индии из-за вторжения беспилотника
В мире 7 декабря 11:49
Лавров 11 декабря посетит Нью-Дели для встречи с главами МИД Индии и КНР
Россия 6 декабря 14:35
Пекин надеется, что встреча глав МИД РФ, Индии и Китая принесет результаты
В мире 6 декабря 12:31
Властям Нью-Дели дали 48 часов на создание плана по борьбе со смогом
В мире 4 декабря 13:08
На юге Индии из-за шторма погибли не менее 20 человек
В мире 4 декабря 10:36
Молодые изобретатели Азербайджана: Наш проект - очередной вклад Азербайджана в мировую копилку изобретений
Общество 3 декабря 02:02
В Индии не менее восьми человек погибли и 86 пропали без вести из-за шторма
В мире 1 декабря 13:23
Азербайджанская картина номинирована на "Лучший фильм о женщине" в Индии (ФОТО)
Культура 30 ноября 16:57