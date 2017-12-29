В Мексике директор тюрьмы умер от инфаркта при попытке побега заключенных

29 декабря 2017 07:28 (UTC+04:00)

Попытка побега заключенных из тюрьмы муниципалитета Лос-Кабос в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния привела к неожиданному последствию в виде смерти от инфаркта директора исправительного учреждения, передает РИА Новости.

По сообщению министерства общественной безопасности штата, попытка вырваться из заключения была предпринята группой арестантов в четверг днем. Они напали на охрану, ответным огнем один беглец был убит, другой ранен. Также пуля ранила в женщину, пришедшую навестить заключенного родственника.

В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.

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Azernews Newspaper
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