КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году

30 декабря 2017 06:49 (UTC+04:00)

КНДР в 2018 году не намеревается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в опубликованном сообщении. Подчеркивается также, что КНДР является "ответственной ядерной державой".

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
КНДР может испытать на Рождество новую баллистическую ракету для подводных лодок
В мире 8 декабря 11:47
Китай выразил крайнюю озабоченность и решительное осуждение ракетного пуска КНДР
Китай 4 декабря 12:12
В парламенте Японии осудили ракетные пуски КНДР
В мире 4 декабря 11:40
Жертвами ядерного испытания в КНДР могли стать более 200 человек - СМИ
Другие страны 31 октября 20:34
Эксперты обнаружили радиоактивные следы испытания водородной бомбы в КНДР
Другие страны 27 сентября 19:24
В войне на Корейском полуострове никто не выйдет победителем- МИД КНР
В мире 26 сентября 12:05
Генсек ООН на Генассамблее осудил ядерные и ракетные испытания КНДР
В мире 19 сентября 17:36
ЕС расширил список санкций против КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН
В мире 15 сентября 17:39
Москва призывает воздержаться от эскалации напряженности вокруг КНДР
В мире 15 сентября 16:19
Генсек НАТО потребовал глобального ответа на новый ракетный запуск КНДР
В мире 15 сентября 09:55
США, Япония и Южная Корея провели переговоры после нового пуска ракеты КНДР
В мире 15 сентября 09:40
Американская разведка засекла подготовку к ракетному пуску в КНДР
Другие страны 14 сентября 06:23
Действия КНДР требуют глобального ответа - генсек НАТО Столтенберг
В мире 7 сентября 11:01
Узбекистан призывает Пхеньян воздерживаться от действий, ведущих к эскалации напряженности
Узбекистан 4 сентября 17:11
Казахстан призвал КНДР отказаться от ядерных амбиций
Казахстан 4 сентября 17:03
МИД России выразил глубокую озабоченность очередным ядерным испытанием КНДР
Россия 3 сентября 13:01
Мощность взрыва в КНДР составила около 50 килотонн - южнокорейские СМИ
Другие страны 3 сентября 10:56
Журналисты в США приняли землетрясение в Китае за ядерное испытание КНДР
США 9 августа 23:22