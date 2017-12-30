Все заложники в Харькове освобождены - президент (Обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены, злоумышленник задержан, пишет РИА Новости.

"Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины", - написал Порошенко в субботу в Twitter.

20:36 (GMT+4) Глава Службы безопасности Украины доложил президенту страны Петру Порошенко об освобождении из захваченного отделения почты в Харькове пяти заложников, среди них двое детей, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает РИА Новости.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщило, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. В полиции сообщили, что по не подтвержденной информации в отделении почты в заложниках может быть 9 взрослых и 2 детей.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал Цеголко в субботу в Twitter.

18:30 (GMT+4) Вооруженный мужчина в маске захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял заложники девять взрослых и двух детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник областной национальной полиции Олег Бех.

"Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

В Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. На место происшествия выехала полиция.

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