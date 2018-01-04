Япония намерена тесно сотрудничать с Россией и Китаем по проблеме КНДР

4 января 2018 10:03 (UTC+04:00)

Япония рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Россией и Китаем по проблеме КНДР. Об этом в четверг на первой в 2018 году пресс-конференции заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - подчеркнул он. Абэ добавил, что Токио вместе с международным сообществом будет добиваться строжайшего соблюдения всех резолюций, принятых Советом Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.

Премьер-министр также отметил, что правительство Японии в наступившем году будет активно продвигать дипломатию, направленную на то, чтобы КНДР изменила свой текущий курс. "Мы продолжим проводить активную дипломатическую политику, направленную на изменение [Пхеньяном своего] курса", - сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. По итогам пуска в КНДР объявили, что ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ СБ единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

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