Пхеньян согласился восстановить линию военной связи с Сеулом

9 января 2018 13:19 (UTC+04:00)

КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с военными Южной Кореи для предотвращения инцидентов в Желтом море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По данным агентства, в ходе этой встречи делегация КНДР уведомила Южную Корею, что линия связи, которая была прервана из-за острой конфронтации на Корейском полуострове, восстановлена.

Военные Южной Кореи проверили связь с КНДР на западном побережье, передает агентство со ссылкой на неназванного представителя южнокорейской делегации.

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