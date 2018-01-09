Пхеньян согласился восстановить линию военной связи с Сеулом

КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с военными Южной Кореи для предотвращения инцидентов в Желтом море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По данным агентства, в ходе этой встречи делегация КНДР уведомила Южную Корею, что линия связи, которая была прервана из-за острой конфронтации на Корейском полуострове, восстановлена.

Военные Южной Кореи проверили связь с КНДР на западном побережье, передает агентство со ссылкой на неназванного представителя южнокорейской делегации.

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