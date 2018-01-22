Из-за сильных снегопадов в Японии пострадали около 70 человек

22 января 2018 19:27 (UTC+04:00)

Не менее 67 человек получили травмы различной степени тяжести в результате сильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион в Японии, передает РИА Новости.

Соответствующая информация была обнародована телеканалом NHK со ссылкой на токийское противопожарное управление, которому подчиняется служба скорой помощи.

Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает, что обильные снегопады продлятся до вторника и призывает жителей пользоваться личным автотранспортом с особой внимательностью в связи с возросшей опасностью аварий и заторов на дорогах.

К вечеру понедельника в некоторых районах Токио высота снежного покрова достигала 23 сантиметров, что привело к перебоям в работе наземного и железнодорожного транспорта. В связи с обильными снегопадами авиакомпании отменили 337 рейсов, связывающих столицу с другими регионами страны. По предварительным данным, не менее 21 авиарейса, запланированные на вторник, 23 января, также отменены.

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