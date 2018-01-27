ООН осудила атаки в Мали

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) решительно осуждает осуществленную в четверг атаку близ города Бони в центральной части Мали, жертвами которой стали более 20 человек, включая женщин и детей. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике Миссии, передает ТАСС.

Глава МИНУСМА, спецпредставитель генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф принес соболезнования "семьям жертв погибших, а также народам и правительствам Мали и Буркина-Фасо, чьи граждане погибли в результате этого нападения".

Миссия также осудила "атаки и диверсии, совершенные в последнее время активистами вооруженных группировок против сил обороны и безопасности Мали".

Аннадиф выразил "возмущение по поводу того, что враги мира в Мали подло нападают на гражданских лиц". "Необходимо сделать все, чтобы ответственные за эти атаки ответили за свои действия перед правосудием", - подытожил он.

25 января на мине подорвался автомобиль, перевозивший людей из Буркина-Фасо в Бони, где проходит большая ярмарка. Погибли 24 человека. Службы безопасности Мали обвинили действующих в стране террористов "в использовании мин для того, чтобы посеять страх".

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