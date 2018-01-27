ООН осудила атаки в Мали

27 января 2018 02:55 (UTC+04:00)

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) решительно осуждает осуществленную в четверг атаку близ города Бони в центральной части Мали, жертвами которой стали более 20 человек, включая женщин и детей. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике Миссии, передает ТАСС.

Глава МИНУСМА, спецпредставитель генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф принес соболезнования "семьям жертв погибших, а также народам и правительствам Мали и Буркина-Фасо, чьи граждане погибли в результате этого нападения".

Миссия также осудила "атаки и диверсии, совершенные в последнее время активистами вооруженных группировок против сил обороны и безопасности Мали".

Аннадиф выразил "возмущение по поводу того, что враги мира в Мали подло нападают на гражданских лиц". "Необходимо сделать все, чтобы ответственные за эти атаки ответили за свои действия перед правосудием", - подытожил он.

25 января на мине подорвался автомобиль, перевозивший людей из Буркина-Фасо в Бони, где проходит большая ярмарка. Погибли 24 человека. Службы безопасности Мали обвинили действующих в стране террористов "в использовании мин для того, чтобы посеять страх".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лавров и Де Мистура обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии
Россия 26 января 19:21
Туркменистан сотрудничает с ООН в вопросе управления водными ресурсами
Бизнес 26 января 15:45
Постпред Франции при ООН допустил возможность распада Сирии
В мире 23 января 04:18
В Кабуле совершено нападение на сотрудников миссии ООН
Другие страны 22 января 12:58
Лавров в Нью-Йорке встретился с постпредом Сирии при ООН
Россия 19 января 21:19
США готовы работать с ООН и Россией в рамках процесса передачи власти в Сирии
США 19 января 19:58
Глава МИД Таджикистана провел переговоры с генсеком ООН
Таджикистан 19 января 11:28
Сергей Лавров и генсек ООН обсудили Сирию и КНДР
Россия 19 января 11:14
Лавров и генсек ООН выступили за выполнение СВПД по ядерной программе Ирана
Россия 19 января 10:56
Глава МИД России встретился с генсеком ООН
Россия 19 января 05:30
Узбекистан окажет поддержку Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека
Узбекистан 19 января 02:37
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"
В мире 14 января 09:25
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
США 13 января 04:56
Генсек ООН встретился с делегацией объединенной сирийской оппозиции
В мире 10 января 01:50
Генсек ООН назвал прогрессом встречу представителей Южной Кореи и КНДР
Другие страны 9 января 22:55
Внешнеполитические приоритеты Казахстана обсудили на брифинге Совбеза ООН
Казахстан 9 января 15:48
ООН выделила рекордные $50 млн на оказание помощи Йемену
Арабские страны 6 января 01:52
ООН: В Йемене от дифтерии умерли 46 человек
Арабские страны 5 января 16:37