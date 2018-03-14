В Афганистане при взрыве погибли не менее шести полицейских

14 марта 2018 09:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате взрыва автомобиля в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Между тем, как сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на чиновников, взрыв совершил террорист-смертник. Инцидент произошел в районе Над Али в провинции Гильменд на юге страны.

Других подробностей не поступало. Пока ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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