В Афганистане при взрыве погибли не менее шести полицейских

По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате взрыва автомобиля в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Между тем, как сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на чиновников, взрыв совершил террорист-смертник. Инцидент произошел в районе Над Али в провинции Гильменд на юге страны.

Других подробностей не поступало. Пока ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.