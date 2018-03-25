В Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки в одной из фавел погибли семь человек

Не менее семи человек были убиты в субботу в ходе перестрелки между бразильской полицией и бандитами в одной из самых крупных фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро — Росинье, передает РИА Новости.

Как сообщает в коммюнике военизированная полиция штата Рио-де-Жанейро, ее сотрудники патрулировали улицы, когда попали под обстрел. В результате боя семь преступников были ранены, затем их доставили в больницу, где они скончались от полученных ранений.

В середине февраля правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам страны. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца текущего года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.

Этот шаг стал следствием волны насилия, в результате которого в 2017 году в штате были убиты более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.

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