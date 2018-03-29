78 человек погибли при бунте в венесуэльской тюрьме

78 человек погибли в результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Латинской Америки.

Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв – это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.

По данным СМИ, среди жертв – 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.

События начались рано утром в среду. Очевидцы рассказывают о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные – от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.

Бунты в перенаселенных венесуэльских тюрьмах случаются часто. Один из самых крупных произошел в 2013 году в тюрьме рядом с городом Баркисимето в штате Лара, когда погиб 61 человек, а число раненых достигло 120 человек. Бунт в тюрьме произошел в момент инспекции пенитенциарного учреждения властями с целью поиска оружия, нелегально хранящегося у заключенных.

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