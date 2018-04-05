32 черных дельфина выбросились на берег в Новой Зеландии

5 апреля 2018 05:41 (UTC+04:00)

32 черных дельфина (гринды) выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии. 24 животных уже погибли. Об этом в четверг сообщил газете The New Zealand Heraldофициальный представитель национального природоохранного ведомства, передает ТАСС.

Дельфины выбросились на берег неподалеку от устья реки Окуру - это достаточно малонаселенный район, и животных заметили не сразу. "Наши сотрудники прибыли в район, вероятно, через 12 часов после того, как все произошло", - сообщил он.

Спасатели и местные жители пока не могут помочь выжившим гриндам выбраться на глубину из-за сильного ветра и высоких волн.

Длина гринд составляет от 4 до 8 м, а вес в среднем - около 800 кг.

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Azernews Newspaper
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