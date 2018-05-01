В Южной Корее восемь человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом

Восемь человек погибли и 11 получили ранения при столкновении автобуса с внедорожником в Южной Корее, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.

По данным агентства, служебный автобус с 14 рабочими-аграриями, многие из которых были в преклонном возрасте, столкнулся с машиной в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо.

В автомобиле находились четыре человека, они все получили травмы. После столкновения автобус, рассчитанный на 25 мест, протаранил придорожное заграждение и опрокинулся.

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