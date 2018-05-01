В Южной Корее восемь человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом

1 мая 2018 18:50 (UTC+04:00)

Восемь человек погибли и 11 получили ранения при столкновении автобуса с внедорожником в Южной Корее, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.

По данным агентства, служебный автобус с 14 рабочими-аграриями, многие из которых были в преклонном возрасте, столкнулся с машиной в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо.

В автомобиле находились четыре человека, они все получили травмы. После столкновения автобус, рассчитанный на 25 мест, протаранил придорожное заграждение и опрокинулся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Японии назвали главную цель трехстороннего саммита с КНР и Южной Кореей
Другие страны 17:53
Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая
Китай 16:43
«Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на поставку промывочного средства
Тендеры 14:52
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча
Бизнес 11:38
КНДР демонтирует громкоговорители, вещавшие пропаганду на границе
Другие страны 10:36
В Индии не менее шести человек погибли в результате ДТП
Другие страны 08:41
Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США
Другие страны 30 апреля 19:12
В Таиланде около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 30 апреля 19:01
Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
Европа 30 апреля 16:46
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 30 апреля 09:20
Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы
Другие страны 30 апреля 08:09
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 30 апреля 03:25
ДТП с 50 автомобилями произошло в Мексике (ВИДЕО)
Другие страны 29 апреля 23:07
Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны
Китай 29 апреля 08:18
КНДР хочет единого стандарта времени с Южной Кореей
Другие страны 29 апреля 07:35
В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей
Другие страны 29 апреля 06:18
Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи
Казахстан 28 апреля 13:33