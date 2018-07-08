Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде

8 июля 2018 23:51 (UTC+04:00)

Илон Маск в воскресенье опубликовал в Twitter видео подводных испытаний мини-субмарины, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, передает ТАСС.

Ранее бизнесмен предложил использовать подобный аппарат для спасения школьников из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

На видео показаны испытания в бассейне в Лос-Анджелесе. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина будет достаточно легкой, чтобы ее несли два дайвера.

Сегодня днем спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг четырех из 13 детей, которые находились внутри более двух недель. Следующая фаза операции начнется в течение 10-20 часов.

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