Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы

9 июля 2018 05:05 (UTC+04:00)

Председатель Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4, апелляционный суд второй инстанции) Бразилии Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Globo.

Ранее два судьи TRF-4 вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства. Сначала Рожериу Фаврету постановил выпустить политика из-под стражи. Он аргументировал свой вердикт тем, что в деле Лулы да Силвы появились новые факты. Речь идет о том, что экс-президент вновь был провозглашен левой Партией трудящихся возможным кандидатом на высший государственный пост (официально кандидатуры политиков будут регистрироваться только в августе).

Затем коллега Фаврету по TRF-4 Жоау Жебран Нету аннулировал решение об освобождении Лулы да Силвы. По мнению этого судьи, именно он обладает полномочиями в том, что касается дела Лулы да Силвы, так как ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы. Именно это решение поддержал председатель TRF-4. Таким образом экс-президент пока останется под стражей.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он сталпервым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки в преддверии голосования, которое состоится в октябре этого года.

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