В Индии 12 рабочих погибли при взрыве динамита в гранитном карьере

4 августа 2018 13:20 (UTC+04:00)

Не менее 12 рабочих погибли, есть раненые в результате взрыва в гранитном карьере около города Карнул в штате Андхра-Прадеш в Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 19.15 часов накануне, полиция подозревает, что динамитные шашки, закрепленные в карьере, взорвались, когда там находились 20 рабочих из штата Одиша. Также на месте происшествия обнаружили горящую дизельную автоцистерну. Полиция выясняет, мог ли автомобиль стать причиной взрыва.

На место выехали пожарные расчеты, полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Полиция пока не установила личность некоторых погибших. По данным правоохранительных органов, пострадавшие получили ожоги 70% тела. Раненых доставили в государственные больницы в городах округа Карнул.

Начальник управления полиции Рам Правеш Тхакур сообщил изданию, что, по предварительной информации, в помещениях готовили пищу, что противоречит правилам, так как в карьере находятся легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества.

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