Президент Колумбии попрощался со страной и объявил об уходе из политики

7 августа 2018 10:04 (UTC+04:00)

Уходящий во вторник с поста президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с прощальным обращением к нации и заявил, что покидает большую политику, сообщает РИА Новости.

Во вторник пост президента официально займет Иван Дуке, победивший на выборах главы государства. Сантос возглавлял Колумбию два срока подряд — в общей сложности восемь лет.

"Я ухожу из политики, но продолжу работать в других областях для жертв (внутреннего конфликта) и мира. Я ухожу без вражды… Слава Богу, в моем сердце нет ни ненависти, ни обиды", — заявил Сантос в обращении.

Также он пожелал успехов своему преемнику Дуке и пообещал исполнить свое обещание "не мешать" новому главе государства.

"Колумбия, когда едина, становится сильнее. Наш потенциал огромен: давайте не допустим, чтобы поляризация нас ограничила", — призвал Сантос.

К своим основным достижениям президент отнес подписание мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которые вели войну с правительством. "Нам удалось покончить с более чем полувековым конфликтом с РВСК, и сегодня мы все, наконец, можем начать строить мир – стабильный и прочный, который не даст возникнуть новым войнам", — отметил Сантос.

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