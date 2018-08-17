В Перу лайнер экстренно приземлился после звонка о бомбе

Гражданский самолет, выполнявший рейс из столицы Перу Лимы в Сантьяго (Чили), в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского Писко из-за звонка о бомбе, передает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и связи Перу.

По данным ведомства, звонок о возможно заложенной бомбе поступил в центр контроля полетов Чили от неизвестного. Он сообщил, что бомба якобы заложена на борту самолета компании Latam LA2369.

"Экипаж самолета сообщил о своем решении направиться в международный аэропорт Писко для посадки", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас самолет уже приземлился, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал.

Пассажиров на автобусах доставят в Лиму, чтобы они смогли улететь на другом самолете компании в Сантьяго.

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