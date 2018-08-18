Во Вьетнаме жертвами наводнения стали восемь человек

18 августа 2018 23:10 (UTC+04:00)

Жертвами наводнений во Вьетнаме стали по меньшей мере восемь человек, еще два человека числятся без вести пропавшими, около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Bebinca", передает РИА Новости со ссылкой на местное издание VN Express.

Как сообщает издание, тайфун стих до тропической депрессии в пятницу утром, но стал причиной сильных ливней, которые вызвали наводнения в нескольких районах страны.

Труонг Нхо Ту, председатель района Куан Хоа провинции Тханьхоа на севере Вьетнама, заявил, что около 28 домохозяйств в подверженных наводнениям районах были эвакуированы, в то время как сообщение на нескольких дорогах было прервано из-за схода оползней.

По данным газеты, "Bebinca" стал уже четвертым тайфуном, который образовался в 2018 году в Южно-Китайском море.

Ранее 27 человек погибли в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом Son-Tinh ("Шаньшэнь"), который разрушил более 600 домов, а 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены.

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