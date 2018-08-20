В Афганистане талибы отпустили 40 силовиков

20 августа 2018 22:51 (UTC+04:00)

Радикальное движение "Талибан" отпустило как минимум 40 сотрудников сил безопасности Афганистана в районе Бельчераг провинции Фарьяб на северо-западе страны, как передаёт РИА Новости сообщает местный телеканал Tolo News.

Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что не станет объявлять перемирие с правительством Афганистана по случаю наступающего праздника Курбан-байрам, однако решило отпустить в честь праздника 500 заключенных, включая представителей сил безопасности Афганистана.

"Талибан в понедельник освободил по меньшей мере 40 членов сил безопасности Афганистана в районе Бельчераг в северной провинции Фарьяб", — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, в воскресенье источники сообщали, что в захваченном талибами районе Бельчераг в субботу находилось около сотни представителей сил безопасности, из которых 40 сдались. Телеканал сообщает, что сотрудники сил безопасности сдались талибам по причине того, что на их просьбы о предоставлении провианта и подкрепления никто не отвечал.

Телеканал добавляет со ссылкой на освобожденного начальника полиции Мохаммада Шаха (Mohammad Shah), что сдавшиеся талибам силовики пытались предварительно известить правительство об угрозе в районе, однако никто не отвечал.

Как отмечает телеканал, представители афганского правительства заявили, что сотни афганских военнослужащих были отправлены в провинцию Фарьяб для оценки ситуации, и что авиация НАТО также наносила удары по ближайшим к району базам талибов.

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