Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%

Правительство Японии в 2019 финансовом году (апрель 2019 года - март 2020 года) планирует увеличить расходы на оборонные нужды на 1,93 процента, до 5,29 трлн иен ($48,1 млрд по текущему курсу) по сравнению с нынешним годом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал NHK.

По его сведениям, соответствующий проект бюджета подготовило министерство обороны Японии. Эта сумма рекордная по своему объему. В прошлом году японское правительство также увеличивало расходы на оборону примерно на 1,1%.

Отмечается, что в первую очередь выделение дополнительных средств связано с приобретением у США двух наземных комплексов ПРО Aegis Ahore ("Иджис эшор"), которые планируется в течение ближайших пяти лет разместить на территории Японии. В Токио подобные меры считают необходимыми из-за нестабильной ситуации на Корейском полуострове.

Другая часть бюджета, как ожидается, будет направлена на закупку новых ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A, которые Япония разрабатывает совместно с США. Также в планах у японского оборонного ведомства приобретение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе острова Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. По плану они будут развернуты на противоположных концах главного японского острова Хонсю - в префектуре Ямагути на юго-западе и в префектуре Акита на севере. Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.

Как ранее сообщило минобороны Японии, размещение двух закупаемых у США комплексов Aegis Ashore обойдется примерно в 268 млрд иен ($2,4 млрд по текущему курсу).

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