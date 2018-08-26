Мариза Пейн возглавила МИД Австралии

26 августа 2018 13:21 (UTC+04:00)

Новым главой МИД Австралии назначена Мариза Пейн, министерство обороны возглавит Кристофер Пайн, руководить МВД продолжит Питер Даттон, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление нового премьер-министра страны Скотта Моррисона.

По данным телеканала, министром по делам оборонной промышленности назначен бывший министр торговли Стивен Чиобо. Его прежнюю должность займет Симон Бирмингем. Должность министра энергетики займет Ангус Тейлор, а министерство окружающей среды возглавит Мелисса Прайс.

Ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе со своего поста.

В пятницу телеканал АВС сообщил, что казначей правительства Скотт Моррисон был избран новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны.

Сменить экс-премьера Малкольма Тернбулла, помимо Моррисона, претендовали бывший глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования. Во втором туре Моррисон одержал победу, набрав 45 голосов против 40 у соперника.

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