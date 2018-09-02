В Бангкоке пьяный водитель врезался в полицейский пост, пострадали шесть человек

2 сентября 2018 12:16 (UTC+04:00)

Шесть человек, в том числе два офицера, пострадали в результате ДТП, в ходе которого автомобиль врезался в полицейский контрольно-пропускной пункт в Бангкоке. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Nation.

По ее данным, 57-летняя женщина, находившаяся за рулем транспортного средства, протаранила КПП, задев четыре мотоцикла. Двое полицейских и четыре мотоциклиста получили различные травмы. В результате проверки выяснилось, что женщина во время управления автомобилем была пьяна.

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