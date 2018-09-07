В Басре 11 человек пострадали во время протестов

7 сентября 2018 23:47 (UTC+04:00)

Один человек погиб, 11 получили ранения в результате возобновившихся протестов в Басре на юге Ирака. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство.

"Один человек погиб, 11 пострадали в ходе демонстраций в Басре", — говорится в сообщении телеканала.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

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