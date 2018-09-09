При взрыве в Кабуле погибли три человека

9 сентября 2018 17:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

По данным ТВ, террорист-смертник подорвался в столице Афганистана на демонстрации в честь годовщины гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Инцидент произошел в районе Таймани, где проезжала колонна демонстрантов на машинах и мотоциклах. Представитель полиции Кабула Хашмат Станикзай заявил, что террорист ехал на мотоцикле, когда подорвал взрывчатку. В результате, по данным ТВ, не менее трех человек погибли, еще 14 ранены.

По данным телеканала, незадолго до этого афганские силовики ликвидировали еще одного смертника, который собирался произвести подрыв среди демонстрантов у посольства США в Кабуле. Сотни сторонников Масуда вышли на улицы, по городу проезжают колонны автомобилей, слышна стрельба. Полиция Кабула заявила, что к середине дня арестовала уже более 100 человек за стрельбу в воздух, конфисковала десять единиц оружия и 25 транспортных средств.

Бывший министр обороны Афганистана и лидер так называемого Северного альянса Ахмад Шах Масуд по прозвищу "Пандшерский лев" вел борьбу с радикальным движением "Талибан" и был одним из самых влиятельных полевых командиров. Он был убит террористами, выдавшими себя за журналистов, 9 сентября 2001 года в провинции Тахар, и считается национальным героем.

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