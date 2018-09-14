В Индии микроавтобус упал в ущелье

14 сентября 2018 16:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 16 пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

По данным издания, ДТП произошло утром в пятницу в округе Киштвар, штат Джамму и Кашмир. По версии полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Первыми на помощь пострадавшим пришли местные жители, позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и армия.

Как сообщили в полиции, семь пассажиров, получивших серьезные травмы, были направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

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