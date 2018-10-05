В Индии фургон с паломниками упал в ущелье

5 октября 2018 22:25 (UTC+04:00)

Девять человек погибли, не менее пяти серьезно пострадали после падения фургона в 150-метровое ущелье на севере Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Times of India.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в городе Уттаркаши. Группа паломников возвращалась из храма Ганготри в Гималаях. По словам одного из пассажиров, в какой-то момент "автомобиль внезапно съехал с дороги". В момент ДТП в салоне находились около 13 паломников. Среди погибших восемь пассажиров и водитель автобуса.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Точная причина инцидента выясняется.

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