Индия продолжит закупать нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США

Индийские компании продолжат закупать сырую нефть у Ирана, несмотря на возможные возражения и санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан, сообщает во вторник РИА Новости.

"Нам необходимо удовлетворять потребности нашей страны. Ряд наших компаний уже согласовали квоты на ноябрь", — сказал Прадхан на полях прошедшего Энергетического форума в Нью-Дели.

"Мы рассчитываем, что мировые лидеры поймут наши потребности", — добавил глава индийского ведомства.

После того, как Соединенные Штаты в мае вышли из соглашения по иранской ядерной программе и объявили о возобновлении всех санкций в отношении Исламской Республики, они пытаются убедить своих союзников, в число которых входит Индия, полностью отказаться от импорта иранской нефти к 4 ноября текущего года. Индийская сторона в свою очередь настаивает на том, что прекращение поставок этого ресурса без каких-либо компенсаций приведет к резкому росту цен на нефть внутри самой Индии примерно на 6 долларов за баррель.

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