Число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

Число жертв взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо увеличилось до 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП в центре столицы, погибли не менее шести человек, 13 пострадали. После этого в столице прогремел еще один взрыв. Ответственность за атаку в столице взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

По данным агентства, число жертв увеличилось до 16 человек, а пострадавших - превысило 20. Сообщается, что среди погибших - трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal TV.

Целью атаковавшего, по словам капитана полиции Мохамеда Хуссейна, был пропускной пункт у заднего входа во дворец. Хуссейн отметил, что среди пострадавших - заместитель мэра Могадишо.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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