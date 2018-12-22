Число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

22 декабря 2018 16:58 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо увеличилось до 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП в центре столицы, погибли не менее шести человек, 13 пострадали. После этого в столице прогремел еще один взрыв. Ответственность за атаку в столице взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

По данным агентства, число жертв увеличилось до 16 человек, а пострадавших - превысило 20. Сообщается, что среди погибших - трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal TV.

Целью атаковавшего, по словам капитана полиции Мохамеда Хуссейна, был пропускной пункт у заднего входа во дворец. Хуссейн отметил, что среди пострадавших - заместитель мэра Могадишо.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
DPA: не менее 15 человек погибли при терактах у Национального театра в Могадишо
Арабские страны 13:14
Al Jazeera: Шесть человек погибли в результате взрывов у Национального театра в Могадишо
Арабские страны 12:00
На шахте в Чехии произошел взрыв метана
Европа 21 декабря 04:04
У здания греческого телеканала Skai взорвалась бомба
Европа 17 декабря 09:03
В Саппоро 41 человек пострадал при взрыве в баре
Другие страны 16 декабря 19:49
На территории газонаполнительной станции в Венесуэле прогремел взрыв
Другие страны 14 декабря 01:13
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
Политика 17:52
Греция и Болгария призвали ЕС определиться с миграционной политикой
Европа 17:37
В Азербайджане утвержден список учреждений, находящихся в подчинении двух министерств
Общество 17:18
В Азербайджане прекращены полномочия шести судей
Общество 17:13
Азербайджан на 2019 год сохранил годовой лимит на выдачу госгарантий на уровне нынешнего года
Финансы 17:04
The Guardian еще раз продемонстрировала, что выполняет заказ кругов, недовольных стремительным развитием Азербайджана - эксперт
Политика 16:50
Президент Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2019 год
Политика 16:34
В Душанбе обсуждены вопросы развития таджикско-китайского экономического сотрудничества
Таджикистан 16:04
Президент Ильхам Алиев регулярно осуществляет меры для улучшения благосостояния малообеспеченных семей - Хады Раджабли
Политика 16:02