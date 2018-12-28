Не менее 16 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Японии

Не менее 16 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интефакс, сообщает в пятницу телеканал NHK со ссылкой на полицию.

ДТП произошло около 8 утра по местному времени в городе Фубанаси префектуры Тиба недалеко от Токио.

По данным телеканала, в результате столкновения с грузовиком двое получили серьезные травмы.

Причины инцидента устанавливаются. Ведется следствие.

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