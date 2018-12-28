Число жертв стихийных бедствий в Индонезии в 2018 году превысило 4,2 тыс.

28 декабря 2018 15:12 (UTC+04:00)

Число погибших и пропавших без вести в результате стихийных бедствий в нынешнем году в Индонезии превысило 4,2 тыс., став рекордно высоким за последние десять лет. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В нынешнем году более 4,2 тыс. человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года", - указывается в сообщении. "Число стихийных бедствий превысило 2,4 тыс. случаев, это меньше, чем годом ранее, когда произошло свыше 2,8 тыс. катастроф", - отметили в агентстве.

Самая разрушительная трагедия произошла в сентябре на острове Сулавеси, когда от землетрясения и последующего цунами погибли более 2,2 человек, без вести пропали несколько тысяч местных жителей.

Власти признают, что в стране не налажена эффективная система предупреждения о стихийных бедствиях, в том числе цунами. Например, с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы раннего предупреждения о цунами.

По словам чиновников из различных ведомств, причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое с каждым годом уменьшается. Сейчас в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около тысячи. Япония по своим размерам сопоставима лишь с частью острова Ява - крупнейшего острова Индонезии. Кроме того, информация о возможной стихии поступает лишь за три часа. При этом новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

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