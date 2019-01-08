В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали около 200 человек

По предварительным данным, три человека погибли, около 200 пострадали при столкновении двух поездов в районе Mountain View в административной столице ЮАР, сообщает служба неотложной помощи республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно сообщениям о столкновении поездов в Mountain View, около трех погибших и 200 пострадавших", - говорится в заявлении в Twitter.

Согласно заявлению, опубликованном на официальном сайте службы, три человека были найдены на месте столкновения двух пассажирских поездов с многочисленными смертельными ранами. Позднее было объявлено об их смерти. Около 200 других пациентов были обнаружены на месте аварии. Их состояние варьируется от легкого до критического.

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