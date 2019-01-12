Мадуро заявил, что венесуэльская оппозиция не сможет руководить страной

Венесуэльские оппозиционные силы не смогут руководить страной, поскольку не имеют ни программы, ни лидера. Такое мнение в пятницу выразил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Венесуэльская оппозиция не обладает силами и возможностями, чтобы руководить Венесуэлой. У них нет программы, идей или лидера", - заявил Мадуро.

Комментируя призывы главы венесуэльского парламента Хуана Гуайдо к организации массовых протестов, Мадуро заявил, что это "шоу, которое направлено на дестабилизацию [обстановки в стране]".

Ранее Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

Ранее в этом месяце участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств (ОАГ), а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.

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