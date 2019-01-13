В Мексике перевернулся автобус с туристами

13 января 2019 06:46 (UTC+04:00)

Арендованный для проведения экскурсии автобус перевернулся в субботу в районе города Кульякан в штате Синалоа на северо-западе Мексики. В ДТП пострадали 35 человек, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщила на своем сайте газета El Universal.

По данным издания El Sol de Sinaloa, на борту автобуса находились как местные жители, так и туристы из США. Известно, что не менее пяти человек получили тяжелые травмы.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мехико автомобилисты сутки стоят в очереди на заправку
Другие страны 12 января 08:08
Ряд НПЗ Мексики не производят топливо на фоне бензинового кризиса
Другие страны 11 января 04:43
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
США 11 января 04:14
Преступники напали на группу военных в Мексике
Другие страны 11 января 02:53
На границе Мексики и США нашли более 20 сожженных тел
В мире 10 января 21:31
Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести режим ЧП
США 10 января 20:20
Лента новостей
Немецкая полиция проводит в шести городах операцию против преступных кланов
Европа 06:34
В Латакии зафиксировали нарушения режима прекращения огня
Арабские страны 05:52
Дипмиссии США продолжают работу несмотря на шатдаун
США 05:26
В Китае около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты
Китай 04:58
СМИ сообщили об ограблении сестры президента Чили
Другие страны 04:38
Авиакомпании ОАЭ, Омана и Бахрейна готовятся возобновить полеты в Дамаск
Арабские страны 03:58
США поприветствовали закон о переименовании Македонии
Европа 03:31
Во Франции в ходе акций протеста задержали 240 человек
Европа 02:59
Чили выразило поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы
Другие страны 02:02